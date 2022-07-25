Алматинцев обманули на 300 млн тенге, обещая «победу в тендерах»

Фото: Zakon.kz

Полицейские Ауэзовского района уличили в мошенничестве гражданку С., 1985 года рождения. Подозреваемая ссылалась на «хороших знакомых» и обещала гражданам участие и «победу в тендерах», передает Zakon.kz.

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