SpaceX вывела на орбиту еще 53 интернет-спутника
Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.
На орбиту спутники доставит тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Она стартовала в воскресенье, 24 июля, с базы космического центра NASA во Флориде.
Вывод 53 спутников Starlink подтвержден – это завершение шестой миссии SpaceX в течение месяца.
Для того, чтобы спутники интернет-связи начали отделяться от носителя и выходить на орбиту на высоте около 340 км, понадобилось чуть более 15 минут. При этом многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на самоходную платформу в Атлантическом океане. SpaceX показала этот видеофрагмент в отдельном сообщении.
— SpaceX (@SpaceX) July 24, 2022
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CEdw1kPSge
За все время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантике.