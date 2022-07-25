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SpaceX вывела на орбиту еще 53 интернет-спутника

SpaceX запустила на орбиту еще 53 спутника Фото: Twitter/SpaceX
Компания SpaceX 24 июля запустила на орбиту ракету Falcon 9 с партией из 53 спутников системы Starlink, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

На орбиту спутники доставит тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Она стартовала в воскресенье, 24 июля, с базы космического центра NASA во Флориде.

Вывод 53 спутников Starlink подтвержден – это завершение шестой миссии SpaceX в течение месяца.

Для того, чтобы спутники интернет-связи начали отделяться от носителя и выходить на орбиту на высоте около 340 км, понадобилось чуть более 15 минут. При этом многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на самоходную платформу в Атлантическом океане. SpaceX показала этот видеофрагмент в отдельном сообщении.

За все время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантике.

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