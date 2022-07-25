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Спецоперация по задержанию интернет-мошенников прошла в 3 городах Казахстана

Задержание интернет-мошенников Фото: polisia.kz
Оперативное мероприятие стартовало еще в апреле текущего года. Искали злоумышленников, звонящих казахстанцам и утверждавших, что их близкие задержаны с наркотиками и для их освобождения требуется немедленно перечислить деньги на указанный счет, сообщает Zakon.kz.

Всего в области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб потерпевшим составил около 24 миллионов тенге.

В целях пресечения преступной деятельности мошенников была создана следственно-оперативная группа из числа квалифицированных сотрудников ДП, начаты следственные действия. Результаты расследования показали точное сходство мошеннических схем и то, что все эти преступления совершались определенной преступной группой. Принимая во внимание, что следственно-оперативная группа собрала достаточно доказательств, подтверждающих действия мошенников, 15 июля одновременно в Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях проведено специальное оперативное мероприятие. Пресс-служба МВД РК

Оперативники задержали группу из 8 человек. У них изъяли 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления. На них были зарегистрированы 15 абонентских номеров, списки с ИИН, ФИО 60 граждан. А также блокнот, фиксирующий денежные обороты.

В настоящее время проверяется причастность этой преступной группы к другим аналогичным фактам мошенничеств, совершенных и в других регионах страны.

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Константин Вноровский
Кызылорда Кызылординская область
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