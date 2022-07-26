Зачисляются в вузы на грант: утвержден перечень международных олимпиад и конкурсов

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Министр просвещения РК своим приказом утвердил Перечень международных олимпиад и конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры последних трех лет зачисляются образовательного гранта в организации высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень олимпиад вошли: Международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad). Международная олимпиада по физике (International Physic Olympiad). Международная олимпиада по химии (International Chemistry Olympiad). Международная олимпиада по биологии (International Biology Olympiad) Международная олимпиада по географии (International Geography Olympiad). Международная олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatic). Международная олимпиада по лингвистике (International Linguistic Olympiad). Перечень международных спортивных соревнований Олимпийские игры

Паралимпийские игры

Сурдлимпийские игры

Юношеские олимпийские игры

Чемпионаты Мира по олимпийским видам спорта

Всемирная летняя и зимняя гимназиада. Международные конкурсы исполнителей Международный юношеский конкурс имени Петра Чайковского (город Москва, Российская Федерация);

Международный юношеский вокальный конкурс (город Москва, Российская Федерация);

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой (город Пермь, Российская Федерация);

Международные соревнования федерации и турниры World Dance Council, World DanceSport Federation, этапы Кубка Мира и Чемпионата Мира International Dance Sport Union;

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (Республика Беларусь);

Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой (город Алматы, Казахстан). Кроме того, документ устанавливает критерии отбора в данный перечень. Приказ вводится в действие с 5 августа 2022 года. Читайте также Порядка 400 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году Сколько стоит в Нур-Султане собрать ребенка в школу Безопасность в школах должна начинаться с безопасности в обществе – депутат

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