Куда пойти в выходные 30-31 июля
Нур-Султан
Выставка мастера корейской чернильной живописи Пак Дэ Сонга
Фото: pexels
Посетителям представят 23 картины благородной корейской живописи тушью, а также альбомы с рисунками знаменитого корейского художника, внесшего большой вклад в создание модернизма в корейской живописи.
30 и 31 июля, 10:00 – 18:00. Выставочный зал Нацмузея. Стоимость: от 300 тенге.
Международный турнир по ММА Alash Pride FC #75
Фото: pixabay
30 июля, в 18:00. Дворец единоборств Jekpe-Jek им. Жаксылыка Ушкемпирова. Cтоимость: 1 000 – 10 000 тенге.
Stand Up концерт
Фото: pixabay
Stand Up на ТНТ,
Открытый микрофон на ТНТ,
Salem stand up,
Лайн ап: Мадина, Улыхан, Нурлан, Айна, Алексей.
Имеется возрастное ограничение: 18+.
30 июля, сбор в 19:00, начало в 20:00. GARAGE, ул. Александра Кравцова, 6. Цена билета от 4000 до 5000 тенге.
Алматы
Скриптонит в Алматы
Фото: ВКонтакте/Скриптонит
30 июля, в 20:00, по адресу: Абая 44, уг. ул. Байтурсынова. Стоимость: от 19 000 до 23 000 тенге.
Концерт «Времена года»
Фото: pixabay
Особую ценность и выразительный художественный эффект для слушателей программы создаст порядок исполнения знаменитых сезонов. Произведения Вивальди и Пьяццоллы будут чередоваться на концерте между собой, тем самым имитируя разговор двух композиторов.
30 июля, 18:00. Адрес: пр. Достык, 56. Цена: 5000 – 17 000 тенге.
Voice of Peace
Фото: ВКонтакте
На одной сцене выступят:
MONATIK,
TINA KAROL,
DOROFEEVA (экс-участница гр. Время и Стекло),
Данелия Тулешова,
Aikyn,
Асылбек и Сырымтай Енсеповы,
Argonya.
31 июля, 18:30. Адрес: Almaty Arena, Алгабас 1-й микрорайон. Цена: 5000 – 15 000 тенге.
Интерактивный спектакль для маленьких зрителей «Академия фей»
Фото: pixabay
30 июля, 12:00. Адрес: театр La Bohême, Зенкова, 24, (Парк 28 панфиловцев, Дом Офицеров, центральная арка, павильон 2, 2 этаж). Цена билета: 2500 тенге.
Кинопоказы на Кок Тобе
Фото: koktobe
Организаторы предупреждают, что при неблагоприятных погодных условиях кинопоказ может быть отменен.
30 и 31 июля, в 18:00 и 20:00. Адрес: пр. Достык 104Б. Вход свободный.
Шымкент
Casa Latina Festival
Фото: pixabay
Ожидаются:
Атмосферные вечеринки;
Кубок Шымкента по бачате Jack&Jill;
Показательные выступления;
Выступление специально приглашенных гостей.
30 и 31 июля. Горный курорт Eco Village Kaskasu. Стоимость дневного входа: взрослый – 5000 тенге, детский – 3500 тенге.
Летний вечер в открытом кинотеатре
Фото: instagram/sxodim.shymkent
Начало киносеансов:
в 22:00;
с 00:00 до 02:00.
30 и 31 июля. Адрес: пр. Б. Момышулы 20Д, Абай Парк. Цена билета: детский: 800 тенге, взрослый: 1000 тенге.
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pixabay
30 июля – в 6:00.
31 июля – в 7:00.
Вход в парк: 27 тенге.