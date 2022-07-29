Куда пойти в выходные 30-31 июля

В выходные дни жители столицы, Алматы и Шымкента могут посетить различные мероприятия, которые будут интересны и детям, и взрослым. Концерты, спектакли, а также мероприятия на открытом воздухе, в том числе спортивные – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Выставка мастера корейской чернильной живописи Пак Дэ Сонга

Фото: pexels

В Национальном музее РК проходит выставка мастера корейской чернильной живописи Пак Дэ Сонга под названием The Eterna. Организована Корейским культурным центром при посольстве Республики Корея в честь празднования установления 30-летия дипломатических отношений между странами.

Посетителям представят 23 картины благородной корейской живописи тушью, а также альбомы с рисунками знаменитого корейского художника, внесшего большой вклад в создание модернизма в корейской живописи.

30 и 31 июля, 10:00 – 18:00. Выставочный зал Нацмузея. Стоимость: от 300 тенге.

Международный турнир по ММА Alash Pride FC #75

Фото: pixabay

Состоится международный турнир по смешанным единоборствам. В октагоне встретятся лучшие бойцы из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

30 июля, в 18:00. Дворец единоборств Jekpe-Jek им. Жаксылыка Ушкемпирова. Cтоимость: 1 000 – 10 000 тенге.

Stand Up концерт

Фото: pixabay

Для желающих окунуться в атмосферу стендапа и посмеяться над шутками комиков организуется концерт, на сцене которого выступят резиденты – участники проектов:

Stand Up на ТНТ,

Открытый микрофон на ТНТ,

Salem stand up,

Лайн ап: Мадина, Улыхан, Нурлан, Айна, Алексей.

Имеется возрастное ограничение: 18+.

30 июля, сбор в 19:00, начало в 20:00. GARAGE, ул. Александра Кравцова, 6. Цена билета от 4000 до 5000 тенге.

Алматы

Скриптонит в Алматы

Фото: ВКонтакте/Скриптонит

Во Дворце спорта им. Балуана Шолака пройдет долгожданный концерт для алматинских поклонников Скриптонита. Казахский рэпер Адиль Жалелов, более известный под сценическим псевдонимом Скриптонит, является исполнителем песен и музыкальным продюсером, основателем лейбла Musica.

30 июля, в 20:00, по адресу: Абая 44, уг. ул. Байтурсынова. Стоимость: от 19 000 до 23 000 тенге.

Концерт «Времена года»

Фото: pixabay

На сцене Дворца Республики можно будет услышать любимую многими музыкальную программу великого итальянского композитора Антонио Вивальди — цикл «Времена года», а также «Времена года в Буэнос-Айресе» аргентинского композитора Астора Пьяццоллы в аранжировке Леонида Десятникова в исполнении камерного оркестра Almaty Symphony Orchestra.

Особую ценность и выразительный художественный эффект для слушателей программы создаст порядок исполнения знаменитых сезонов. Произведения Вивальди и Пьяццоллы будут чередоваться на концерте между собой, тем самым имитируя разговор двух композиторов.

30 июля, 18:00. Адрес: пр. Достык, 56. Цена: 5000 – 17 000 тенге.

Voice of Peace

Фото: ВКонтакте

В Алматы прилетели зарубежные звезды, которые, совместно с отечественными, проведут шоу-концерт Voice of Peace.

На одной сцене выступят:

MONATIK,

TINA KAROL,

DOROFEEVA (экс-участница гр. Время и Стекло),

Данелия Тулешова,

Aikyn,

Асылбек и Сырымтай Енсеповы,

Argonya.

31 июля, 18:30. Адрес: Almaty Arena, Алгабас 1-й микрорайон. Цена: 5000 – 15 000 тенге.

Интерактивный спектакль для маленьких зрителей «Академия фей»

Фото: pixabay

Малышам подготовили волшебную историю про страну, где живут феи, которые учатся магии, и, как это часто бывает, не всегда и сразу все у них получается. В конце представления всех юных зрителей ждет завораживающее шоу мыльных пузырей, а аквагрим каждому ребенку в подарок.

30 июля, 12:00. Адрес: театр La Bohême, Зенкова, 24, (Парк 28 панфиловцев, Дом Офицеров, центральная арка, павильон 2, 2 этаж). Цена билета: 2500 тенге.

Кинопоказы на Кок Тобе

Фото: koktobe

Любителям свежего воздуха и вечерней прохлады знойным летом представлена возможность просмотра увлекательных кинофильмов и мультфильмов, расположившись на мягких пуфиках. А виды города Алматы с высоты птичьего полета поразят жителей и гостей мегаполиса, став приятным бонусом для киноманов.

Организаторы предупреждают, что при неблагоприятных погодных условиях кинопоказ может быть отменен.

30 и 31 июля, в 18:00 и 20:00. Адрес: пр. Достык 104Б. Вход свободный.

Шымкент

Casa Latina Festival

Фото: pixabay

Три дня в сфере социальных танцев Шымкента будет проходить фестиваль по бачате. В рамках мероприятия, преподаватели проведут мастер-классы (10 часов).

Ожидаются:

Атмосферные вечеринки;

Кубок Шымкента по бачате Jack&Jill;

Показательные выступления;

Выступление специально приглашенных гостей.

30 и 31 июля. Горный курорт Eco Village Kaskasu. Стоимость дневного входа: взрослый – 5000 тенге, детский – 3500 тенге.

Летний вечер в открытом кинотеатре

Фото: instagram/sxodim.shymkent

Просмотр фильмов в центральном парке под открытым небом.

Начало киносеансов:

в 22:00;

с 00:00 до 02:00.

30 и 31 июля. Адрес: пр. Б. Момышулы 20Д, Абай Парк. Цена билета: детский: 800 тенге, взрослый: 1000 тенге.

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pixabay

Рано утром в выходные дни на территории Дендропарка имени Асанбая Аскарова проходят бесплатные беговые тренировки под профессиональным контролем спортсменов.

30 июля – в 6:00.

31 июля – в 7:00.

Вход в парк: 27 тенге.