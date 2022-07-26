Токсичные для печени продукты перечислила врач

Двойную нагрузку на печень оказывают алкоголь и сладкие газированные напитки. Однако это не самые вредные продукты для органа, если употреблять их не слишком часто, передает Zakon.kz.

Избыточное количество соли сильно влияет на печень, пишет doctorpiter.ru

Человек ест намного больше соли, чем необходимо организму. В первую очередь, из хлебобулочных изделий, содержащих катастрофическое количество этого ингредиента. Кроме того, много соли люди получают из консервированных, маринованных продуктов, соусов, например, соевого и кетчупа. Терапевт-диетолог Светлана Горяйнова

Врач посоветовала отказаться от жирной еды, а также колбас, полуфабрикатов и сливочного масла, которые оказывают токсическое воздействие на печень.

Избыток сахара может спровоцировать спазм желчевыводящих путей. Это тоже негативно сказывается на работе печени.