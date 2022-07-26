Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Автобус с вахтовиками перевернулся под Экибастузом – на место направили 5 бригад скорой помощи

под Экибастузом перевернулся автобус с вахтовиками Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Пять бригад скорой помощи направили на ДТП под Экибастузом. В результате аварии вблизи села Байет, где перевернулся вахтовый автобус, пострадали 16 человек, передает Zakon.kz.
Сообщение о крупном ДТП на линию «103» поступило в 12:38. Как рассказали звонившие, в 25 км от Экибастуза перевернулся автобус, везший вахтовиков в Атырау. На место направили пять бригад скорой помощи. Через 14 минут после вызова медицинские работники уже оказывали помощь пострадавшим.Пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области

По данным областной станции скорой помощи, участниками аварии стали 32 человека.

16 из них были доставлены в Экибастузскую городскую больницу. Мужчины в возрасте от 19 до 53 лет получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы.Пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области

В областном департаменте полиции уточнили, что 40-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет на 139-м км автодороги Павлодар – Нур-Султан (возле села Байет).

На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 16 человек, которые после оказания медицинской помощи отпущены домой.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, автобус принадлежит частной компании.

Выехал из Павлодара в Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Обновлено в 17:17

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, по скорой помощи доставлено 16 пострадавших.

Четверо из них госпитализированы в Экибастузскую городскую больницу (один - в реанимацию, трое - в травматологическое отделение). Остальные направлены на амбулаторное наблюдение и лечение, - сообщили в пресс-службе УЗ Павлодарской области.

Читайте также

Всадники-беспредельщики арестованы на 10 суток в Талгаре

Эксперты объяснили, кто может стать жертвой торговли людьми

Трое взрослых и два ребенка погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент

Динара Халдарова
Нур-Султан Павлодар Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Драка в аэропорту Алматы полиция
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления