Автобус с вахтовиками перевернулся под Экибастузом – на место направили 5 бригад скорой помощи

Пять бригад скорой помощи направили на ДТП под Экибастузом. В результате аварии вблизи села Байет, где перевернулся вахтовый автобус, пострадали 16 человек, передает Zakon.kz.

Сообщение о крупном ДТП на линию «103» поступило в 12:38. Как рассказали звонившие, в 25 км от Экибастуза перевернулся автобус, везший вахтовиков в Атырау. На место направили пять бригад скорой помощи. Через 14 минут после вызова медицинские работники уже оказывали помощь пострадавшим. Пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области

По данным областной станции скорой помощи, участниками аварии стали 32 человека.

16 из них были доставлены в Экибастузскую городскую больницу. Мужчины в возрасте от 19 до 53 лет получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы. Пресс-служба станции скорой помощи Павлодарской области

В областном департаменте полиции уточнили, что 40-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет на 139-м км автодороги Павлодар – Нур-Султан (возле села Байет).

На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 16 человек, которые после оказания медицинской помощи отпущены домой. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, автобус принадлежит частной компании.

Выехал из Павлодара в Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Обновлено в 17:17

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, по скорой помощи доставлено 16 пострадавших.

Четверо из них госпитализированы в Экибастузскую городскую больницу (один - в реанимацию, трое - в травматологическое отделение). Остальные направлены на амбулаторное наблюдение и лечение, - сообщили в пресс-службе УЗ Павлодарской области.