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Огонь уничтожил 1040 тонн льна в Костанайской области

Костанайская область Фото: ДЧС Костанайской области
На территории ТОО «Тобольский элеватор» произошел пожар на складе зерноотходов. Возможная причина пожара – короткое замыкание в складе №25 в распределительной коробке (щитовой), передает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило в 05:54. Огнем уничтожены склады №25, 26 на площади 2400 кв. м, в здании сушильно-отгрузочной башни – обшивка стены и транспортерная лента на площади 40 кв. м, а также 1040 тонн льна.

Общая площадь составила 2440 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

огнеборцы

Фото: ДЧС Костанайской области

Для установления обстоятельств и причины происшествия на месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС. ДЧС Костанайской области

Пожар был локализован в 07:30, ликвидирован в 14:34.

В тушении пожара задействовали 23 человека и пять единиц техники.

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