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Законодательство РК

13 мешков с рогами сайгаков изъяли у браконьеров в Алматинской области

сайгаки Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейские совместно с сотрудниками КНБ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали группу людей, незаконно перевозивших рога краснокнижных животных, передает Zakon.kz.

Задержанные оказались жителями Кызылординской области.

браконьеры

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Из салона автомобиля марки Toyota, находившегося под управлением одного из задержанных, было изъято 13 мешков, наполненных рогами краснокнижного животного. По данному факту начато расследование по ч. 1-1 ст. 339 УК РК, – рассказал замначальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

задержание

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В данное время проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

задержание

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Ведется следствие.

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