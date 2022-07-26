13 мешков с рогами сайгаков изъяли у браконьеров в Алматинской области
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейские совместно с сотрудниками КНБ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали группу людей, незаконно перевозивших рога краснокнижных животных, передает Zakon.kz.
Задержанные оказались жителями Кызылординской области.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Из салона автомобиля марки Toyota, находившегося под управлением одного из задержанных, было изъято 13 мешков, наполненных рогами краснокнижного животного. По данному факту начато расследование по ч. 1-1 ст. 339 УК РК, – рассказал замначальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В данное время проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Ведется следствие.
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