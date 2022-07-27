ВОЗ призывает остановить вспышку оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Согласно существующей системе ВОЗ, это самый высокий уровень угрозы, передает Zakon.kz.

Мы надеемся, что это поможет лучше координировать борьбу с болезнью и расширить сотрудничество между странами и всеми заинтересованными сторонами, а также усилит глобальную солидарность. Главный специалист ВОЗ по оспе обезьян Розомунд Льюис

По данным ВОЗ, риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением Европейского региона, где его оценивают как высокий. Льюис подчеркнула, что необходимо остановить вспышку заболевания, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в тех регионах, где сегодня она еще не так опасна.

Статистика по оспе обезьян

В мире выявили 16 тысяч заражений в 2022 году. Однако реальное число случаев может быть и выше. Так, в Демократической Республике Конго тысячи людей обратились с подозрением на оспу обезьян, однако возможности тестирования там ограничены.

Неподтвержденные случаи не включаются в глобальную статистику. Розомунд Льюис

Она также сообщила, что среди заболевших 81 ребенок в возрасте до 17 лет. Большинство случаев выявлено среди молодых мужчин. Средний возраст заболевших составляет 37 лет.

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт с больным человеком. Заразны соскобы с кожи и жидкости, поэтому болезнь может распространяться через одежду, постельное белье, полотенца и посуду.

Вакцины от оспы обезьян

ВОЗ в сотрудничестве со странами-членами разрабатывает механизм, который обеспечит справедливый доступ к вакцинам. Эксперт подчеркнула, что проводить массовую иммунизацию от оспы обезьян пока не требуется. Однако рекомендуется вакцинировать людей, находившихся в контакте с инфицированными.

В ВОЗ считают, что страны должны делиться друг с другом вакцинами в зависимости от нужд того или иного региона.