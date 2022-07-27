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Порядок работы военных оркестров определили в Казахстане

правила работы военных оркестров в РК Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Минобороны разработало новые Правила организации деятельности военных оркестров, военных дирижеров и музыкантов культурно-досуговых центров Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, деятельность военных оркестров, военных дирижеров и музыкантов культурно-досуговых центров Вооруженных сил РК заключается:

  • в музыкальном обеспечении воинских ритуалов, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

  • в проведении концертно-просветительской работы;

  • в оказании методической помощи командирам подразделений в разучивании строевых песен.

Основу репертуара военного оркестра составляют произведения на военно-патриотическую тему.

С военными оркестрами, военными дирижерами и музыкантами культурно-досуговых центров ВС РК организуется и проводится подготовка, которая осуществляется по специальной программе.

Как отмечается, для качественной подготовки военных оркестров, военных дирижеров и музыкантов их привлечение к несению службы в суточном наряде не допускается.

Порядок игры военных оркестров при обеспечении воинских ритуалов, общественных, культурно-массовых мероприятий устанавливается начальником военного оркестра или военным дирижером совместно с лицом, ответственным за проводимое мероприятие.

При музыкальном обеспечении воинских ритуалов Государственный Гимн РК, а также гимны зарубежных государств и произведения служебно-строевого репертуара исполняются военными оркестрами стоя и наизусть.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 августа.

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Лариса Черненко
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