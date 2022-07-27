Тарифы на коммунальные услуги временно снизили в 12 регионах Казахстана

В ряде регионов страны утверждены сниженные тарифы на общую сумму 6,4 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщил о предварительных итогах анализа отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий (СЕМ) за 2020-2021 годы.

Итог рассмотрения и анализа отчетов от монополистов в мае – снижение тарифов на коммунальные услуги в 7 регионах страны — Нур-Султане, Павлодарской, Мангистауской, Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях.

Сумма cнижения тарифов в этих регионах составила 4,3 млрд тенге, включая утвержденные временные компенсирующие тарифы (ВКТ) за 2021 год на общую сумму 151,1 млн тенге (по сферам услуг: теплоснабжение – 147 млн тенге, водоснабжение – 3,6 млн тенге, водоотведение – 0,639 млн тенге, электроснабжение – 0,196 млн тенге).

По итогам июня за 2021 год введены ВКТ на общую сумму 2,13 млрд тенге в 12 регионах – Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях.

По сферам ВКТ распределились так:

теплоснабжение – 266 млн тенге,

водоснабжение – 293 млн тенге,

водоотведение – 54 млн тенге,

электроснабжение – 129 млн тенге,

транспортировка товарного газа – 1,4 млрд тенге.