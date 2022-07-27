Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тарифы на коммунальные услуги временно снизили в 12 регионах Казахстана

Тарифы на коммунальные услуги временно снизили в 12 регионах Казахстана Фото: pexels
В ряде регионов страны утверждены сниженные тарифы на общую сумму 6,4 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщил о предварительных итогах анализа отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий (СЕМ) за 2020-2021 годы.

Итог рассмотрения и анализа отчетов от монополистов в мае – снижение тарифов на коммунальные услуги в 7 регионах страны — Нур-Султане, Павлодарской, Мангистауской, Жамбылской, Костанайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях.

Сумма cнижения тарифов в этих регионах составила 4,3 млрд тенге, включая утвержденные временные компенсирующие тарифы (ВКТ) за 2021 год на общую сумму 151,1 млн тенге (по сферам услуг: теплоснабжение – 147 млн тенге, водоснабжение – 3,6 млн тенге, водоотведение – 0,639 млн тенге, электроснабжение – 0,196 млн тенге).

По итогам июня за 2021 год введены ВКТ на общую сумму 2,13 млрд тенге в 12 регионах – Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях.

По сферам ВКТ распределились так:

  • теплоснабжение – 266 млн тенге,

  • водоснабжение – 293 млн тенге,

  • водоотведение – 54 млн тенге,

  • электроснабжение – 129 млн тенге,

  • транспортировка товарного газа – 1,4 млрд тенге.

В результате по состоянию на 30 июня 2022 года общая сумма утвержденных ВКТ составляет 6,44 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм). Мы и его территориальные подразделения продолжают работу по анализу отчетов субъектов-монополистов, результаты которых будут сообщены дополнительно. КРЕМ МНЭ РК

Читайте также

Доллар еще немного подорожал на торгах, а рубль подешевел

По тенговому депозиту можно заработать до 16%

Курсы валют на 27 июля в обменных пунктах Казахстана

Альберт Ахметов
Казахстан Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления