Зеленое строительство - будущее казахстанского экотуризма

26 июля был презентован новый резорт-проект от RAMS Qazaqstan. EDEN Resort расположится в Алматы. Он был разработан командой международных и казахстанских специалистов в результате двухлетней работы.

Под общественные зоны будет облагорожен 21 гектар, где высадят 15 тысяч плодовых деревьев из которых будет сформирован яблоневый сад.

Данный проект — это подарок алматинцам и гостям Южной столицы. Он будет реализован за счет частных инвестиций, без привлечения средств из государственного или городского бюджетов.

По словам архитектора Мурата Йылмаз, партнер-основатель DOME+Partners, состоящего в команде разработчиков проекта, садово-парковая зона станет местом, где можно заниматься спортом, общаться, встречаться с друзьями, наслаждаться природой и даже учиться новому в развлекательном формате. Для желающих задержаться подольше на территории предусмотрены гостевые дома и апартаменты.

Ключевыми словами при разработке нашего проекта являлись «сохранение, усиление и дизайн». Как вы знаете, территория нашего парка достаточно зеленая, имеются старые взрослые деревья. Но она слегка заброшенная. Поэтому мы планируем ее «усилить», добавить новые яблоневые и другие деревья. При этом мы отводим под освоение только 50% всей территории, остальные 50% - зеленые зоны. Помимо зеленых зон, в парке будут места для мероприятий, отдыха и водные зоны. Визит-центр, амфитеатр, зона активности, яблоневый сад. Наш парк будет одной большой зеленой территорией. Мурат Йылмаз

Фото: RAMS Qazaqstan

На входе посетители смогут получить информацию о парке в визит-центре. Далее по территории будут разбросаны площадки для встреч и общения, расположенный на склоне горы амфитеатр, спортивные площадки для игры в теннис, баскетбол и волейбол, детские площадки, дорожки для бега, прогулок и велосипеда.

На территории EDEN Resort также расположилось уникальное пространство – Almaty Club House. Оно включает в себя: Eco Hub, ресторан, бассейн, фитнес зал, СПА-зону, библиотеку, коворкинг зону и музей. Здесь гости резорта смогут не только отдыхать, но также и заниматься важными рабочими делами, укреплять свое здоровье и развиваться.

Фото: RAMS Qazaqstan

Фото: RAMS Qazaqstan

EDEN Resort задуман как экологичный проект, поэтому при строительстве предпочтение будет отдано натуральному камню, щебню и дереву. Тот же подход коснулся детских площадок: природный дизайн, а не приевшийся яркий пластик. По мнению психологов, именно простые естественные формы побуждают детей использовать свою креативность по максимуму. Из натуральных материалов также будут скамейки, урны, питьевые фонтаны, укрытия от солнца и дождя.

Ключевой момент проекта – возрождение плодовых садов. По словам представителей RAMS Qazaqstan, на обозначенной территории уже есть яблоневые деревья, но состояние многих из них оставляет желать лучшего. Компания обещает осуществить новые посадки.

Общественный деятель Тимур Елеусизов отметил важность и ценность экологичности проекта.

Ценно видеть, что компания старается соответствовать экологическим стандартам нашего города. Верим, что эта инициатива девелопера станет примерно-показательной для остальных застройщиков, а яблоневые сады – излюбленным местом проведения семейного досуга для алматинцев и гостей Южной столицы. Тимур Елеусизов

Фото: RAMS Qazaqstan

Замысел команды одобрила эксперт аналитик по экологии, Алия Эрмакбаева. Она отметила, что впервые за долгое время столкнулась с людьми, которые изучили историю и потенциал города, прежде чем взяться за чертежи.

Приятно, что компания решила внести вклад в восстановление нашей утерянной ценности – яблоневых садов. Это очень впечатляет. На территории 12 гектар будет высажено около 15 000 плодовых деревьев. Я, как и многие алматинцы, с удовольствием буду ходить вместе с детьми в этот сад и делиться с ними там историей нашего города. Алия Эрмакбаева

В завершение специалист добавила, что проект может стать для всего Казахстана примером настоящего зеленого строительства.