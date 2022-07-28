Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Фото: pxhere
В РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз засухи на август 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По предварительным расчетам, в августе условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны. РГП «Казгидромет»
По информации синоптиков, засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области.
Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области. РГП «Казгидромет»
В северной и западной части Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском, Казталовском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской области, напротив, ожидаются оптимальные условия увлажнения.
Также оптимально влажно в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области.
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