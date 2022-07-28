Казахстан наращивает количество авиарейсов в Турцию

Фото: Zakon.kz

Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится более чем в два раза: с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Комитета гражданской авиации, 27 июля состоялись официальные переговоры авиационных властей Казахстана и Турции. Как отметили в пресс-службе, по итогам переговоров достигнута договоренность увеличить количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в два раза. С 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, в том числе с 7 до 14 рейсов по маршруту Нур-Султан – Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы – Стамбул, а также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран. Пресс-служба КГА МИИР РК Читайте также В Алматинской области переименуют некоторые села и округа Еще один праздник хотят учредить в Казахстане Цифровой автокредит: казахстанцы рассказали о процессе

Следите за новостями zakon.kz в: