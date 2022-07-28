Казахстан наращивает количество авиарейсов в Турцию
Фото: Zakon.kz
Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится более чем в два раза: с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Комитета гражданской авиации, 27 июля состоялись официальные переговоры авиационных властей Казахстана и Турции.
Как отметили в пресс-службе, по итогам переговоров достигнута договоренность увеличить количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в два раза.
С 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, в том числе с 7 до 14 рейсов по маршруту Нур-Султан – Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы – Стамбул, а также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран. Пресс-служба КГА МИИР РК
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