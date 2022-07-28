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В Алматинской области переименуют некоторые села и округа

название, село Фото: pixabay
Акимат и маслихат области подготовили решение «О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Алматинской области», сообщает Zalon.kz.

В частности, планируется переименовать следующие села и сельские округа Алматинской области:

  • сельский округ Энергетический Илийского района в сельский округ Өтеген батыр;

  • сельский округ Чапаевский и село Чапаева Илийского района в сельский округ Байкент и в село Байкент;

  • сельский округ Междуреченский и село Междуреченск Илийского района в сельский округ Ақсай и в село Ақсай;

  • село Покровка Энергетического сельского округа Илийского района в село Кенен Әзірбаев;

  • село Комсомол КазЦИКского сельского округа Илийского района в село Жайнақ;

  • село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района в село Жібек жолы.

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Алматинская область
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