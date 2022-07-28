В ЗКО подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом и фондом «Қазақстан халқына»

В областном акимате прошла встреча заместителя председателя правления Общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаевой с руководителями неправительственных объединений, представителями государственных управлений, общественных организаций, депутатами маслихатов и СМИ.

На сегодняшний день фондом реализуется благотворительная помощь по 11 программам и проектам с соблюдением принципов открытости и прозрачности в своей деятельности.

Большая часть средств будет направлена на оказание медицинской помощи населению, также часть средств будет ориентирована на улучшение условий для занятия спортом детей из сельской местности, выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения, социальную поддержку нуждающихся в помощи граждан, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ляззат Чинкисбаева отметила, что на данный момент поступило свыше 40 тысяч обращений от граждан Казахстана через портал фонда.

Со дня открытия фонда ежемесячно поступает свыше двух тысяч заявлений от граждан. Фонд оказывает благотворительную помощь, в основном, там, где нет возможностей для государственной поддержки, соблюдая баланс по всем направлениям. Мы не строим жилье, не раздаем продуктовые корзины, не закрываем кредиты. Мы работаем со всеми министерствами, чтобы выработать критерии и четкий механизм оказания благотворительной помощи. Ляззат Чинкисбаева

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Представители фонда сейчас объезжают регионы страны с целью обсуждения проблемных моментов, требующих незамедлительного решения. Итогом всех встреч с общественностью станет Конференция национальной благотворительности, которую планируется провести этой осенью в Нур-Султане.

Мы выслушали общественность Западно-Казахстанской области в лице неправительственных организаций, общественных советов, государственных организаций, собрали ряд предложений по поводу дальнейшей работы, обсудили вопросы и проблемы, которые волнуют население в данный момент. Все озвученные мнения и предложения будут включены в дальнейшую работу, чтобы создать единую концепцию по оказанию помощи народу Казахстана. Ляззат Чинкисбаева

На данный момент по ЗКО будет оказана благотворительная помощь от фонда лицам, пострадавшим в результате ЧС весной этого года, трем выпускникам в получении образовательного гранта со стипендией, на обеспечение материально-технической базы школы № 5 Аксая и 5 спортивных залов в отдаленных селах области, и по 4 программам фонда в сфере здравоохранения.

В заключение встречи между Общественным фондом «Қазақстан халқына» в лице заместителя председателя Правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаевой и акиматом Западно-Казахстанской области в лице заместителя акима области Бакытжана Нарымбетова был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве.