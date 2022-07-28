Две машины полностью сгорели после ДТП на трассе в Жамбылской области

В Жамбылской области на 468 км трассы «Западная Европа - Западный Китай» столкнулись два легковых автомобиля, после чего загорелись. К счастью, обошлось без жертв, передает Zakon.kz.

Видео с места аварии опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре, возникшего в результате столкновения двух легковых автомобилей, поступило на номер телефона «101» в 5:35.

На место выехали пожарный автомобиль и три человека личного состава из пожарной части №8 Байзакского района, которые прибыли на место в 6:09 и ликвидировали пожар в 6:36. Погибших в результате происшествия нет. Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

По данным ведомства, в результате пожара автомобили сгорели полностью.