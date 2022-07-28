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С сентября казахстанцы смогут платить взносы ОСМС на год вперед

казахстанцы смогут платить взносы ОСМС на год вперед Фото: Zakon.kz
Изменения о внедрении альтернативного механизма оплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование были приняты законом от 4 июля 2022 года и вступят в силу в сентябре 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Фонда социального медстрахования, порядка 3,1 млн человек до сих пор остаются незастрахованными. Из них 3 млн – это экономически активная часть населения, то есть работоспособные граждане.

При этом 69% из числа незастрахованных ни разу не платили взносы за последние 12 месяцев.

Бывшие наемные работники, которые сейчас перестали производить оплату взносов, составляют 7%. Доля самостоятельных плательщиков – 4%. ИП и плательщиков ЕСП, которые сейчас не платят взносы и утратили статус застрахованных, – по 3%. В основном это люди в возрасте 38-40 лет. Они работают неофициально и не производят оплату взносов.

Ранее, чтобы получить статус застрахованного и получать медицинскую помощь из перечня ОСМС, нужно было иметь оплату взносов за прошедшие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно, чтобы не утерять статус.

Как показывает практика и анализ обращений, неработающие и самозанятые не заинтересованы в уплате взносов за прошедший период. Поэтому для них был разработан альтернативный вариант участия в системе ОСМС. Он позволяет производить оплату за 12 будущих месяцев для получения статуса застрахованного. Соответствующие дополнения и изменения в закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» были утверждены в июле 2022 года. Они вступят в силу в начале сентября. На наш взгляд, это поспособствует максимальному привлечению населения к участию в системе медстрахования.Заместитель директора департамента по работе с юридическими и физическими лицами Жанар Ботагарина

Как считают в ФСМС, оплачивая взносы на предстоящий период, казахстанцы будут иметь доступ к медпомощи в перечне ОСМС в течение всего года.

Ожидается, что новым механизмом оплаты воспользуется порядка 30% незастрахованного населения. Вместе с тем за самостоятельными плательщиками, не имеющими задолженностей за прошедший период, сохраняется право уплаты взносов на ОСМС ежемесячно.

В 2022 году размер ежемесячного взноса для самостоятельных плательщиков составляет 5% от минимального размера заработной платы – это 3 тыс. тенге.

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