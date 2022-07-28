Предпринимателей сферы общепита обеспечат сахаром

В Министерстве сельского хозяйства РК состоялась встреча по вопросам обеспечения субъектов бизнеса необходимым объемом сахара с участием представителей Министерства торговли и интеграции, акимата Нур-Султана и Ассоциации общественного питания, сообщает Zakon.kz.

В ней, как отмечено на сайте главы правительства, приняли участие вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, а также советник председателя Ассоциации Вероника Нурпеисова.

Фото: primeminister.kz

Напомним, накануне в Ассоциации общественного питания заявили о возможном банкротстве предприятий общественного питания из-за трудностей с обеспечением сахаром.

Так, по итогам проведенных обсуждений принято решение дополнительно поддержать малый и средний бизнес и покрыть потребности объектов общепита в индустриальном сахаре. В течение сегодняшнего дня будут определены объемы потребности сахара для объектов общепита с целью организации поставок в приоритетном порядке.

В публикации указано, что на первом этапе более тысячи тонн сахара будет отгружено для трех наиболее населенных регионов.