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Предпринимателей сферы общепита обеспечат сахаром

Казахстан общепит доставка сахар Фото: freepik
В Министерстве сельского хозяйства РК состоялась встреча по вопросам обеспечения субъектов бизнеса необходимым объемом сахара с участием представителей Министерства торговли и интеграции, акимата Нур-Султана и Ассоциации общественного питания, сообщает Zakon.kz.

В ней, как отмечено на сайте главы правительства, приняли участие вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, а также советник председателя Ассоциации Вероника Нурпеисова.

сахар доставка

Фото: primeminister.kz

Напомним, накануне в Ассоциации общественного питания заявили о возможном банкротстве предприятий общественного питания из-за трудностей с обеспечением сахаром.

Так, по итогам проведенных обсуждений принято решение дополнительно поддержать малый и средний бизнес и покрыть потребности объектов общепита в индустриальном сахаре. В течение сегодняшнего дня будут определены объемы потребности сахара для объектов общепита с целью организации поставок в приоритетном порядке.

В публикации указано, что на первом этапе более тысячи тонн сахара будет отгружено для трех наиболее населенных регионов.

Министерством сельского хозяйства будет направлен дополнительный объем в Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где представители малого бизнеса смогут брать необходимый объем сахара. Также Ассоциацией будут представлены списки и расчеты потребности по другим городам. При этом Ассоциация и акиматы разработают алгоритм по предоставлению данного сахара.Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай 

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Анастасия Московчук
Казахстан
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