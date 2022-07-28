Золотовалютные резервы Нацбанка снизились на 2,3% в июне

Валовые международные резервы Национального банка за июнь 2022 года снизились, по предварительным данным, на 2,3%, составив 32 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет оттока клиентских средств с валютных счетов в Национальном банке, а также снижения цены на золото. Нацбанк РК

В целом, международные резервы страны, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (51,9 млрд долларов), на конец июня 2022 года составили 83,9 млрд долларов.

Денежная база расширилась на 8,2% и составила 10 688,8 млрд тенге (с начала года сужение на 2,5%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 0,8%, до 7 096,5 млрд тенге (с начала года – на 2,2%).

При этом денежная масса за июнь увеличилась на 7,4%, составив 30 423,2 млрд тенге (с начала года – на 1,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 6%, до 3 260,2 млрд тенге (с начала года рост на 8,8%).