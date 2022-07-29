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Молдова продлила режим чрезвычайного положения на 60 дней

Молдова Фото: moldova.md
Председатель парламента Игорь Гросу сообщил о том, что соответствующее постановление было утверждено 52 голосами проевропейской Партии действия и солидарности, передает Zakon.kz.
Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова продлить на 60-дневный срок с 8 августа 2022 года, – цитирует ТАСС постановление.

Отмечается, что оппозиция в знак протеста бойкотировала заседание.

Объясняя необходимость чрезвычайных мер, премьер-министр республики Наталья Гаврилица обратила внимание на сложную экономическую ситуацию в Европе из-за военных действий на Украине.

Разорваны логистические цепочки, включая поставки еды, а многие страны в этом году столкнутся с риском голода. Цены на бензин, газ и электроэнергию взорвались. Ситуация в нашем регионе тяжелая, – сказала глава правительства.

По ее словам, остаются риски увеличения потока беженцев и неопределенность в вопросах обеспечения энергетической безопасности Молдовы.

В период действия режима Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять финансовые средства из бюджета, координировать работу СМИ, а также принимать другие чрезвычайные меры.

Республика живет в условиях ЧП с конца 2021 года, когда он был введен из-за возможных перебоев в поставках газа. Ограничения критикует оппозиция, которая считает, что таким способом проевропейская Партия действия и солидарности пытается препятствовать массовым акциям протеста. 

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