Свыше 40 нарушений ПДД за день – самокатчиков и мопедистов штрафуют в Алматы

В Алматы на дорогах проводится отработка по мопедам и электросамокатам. За один день выявлено свыше 40 нарушений ПДД РК, сообщает Zakon.kz.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 615 КоАП РК. Также к административной ответственности привлечены родители двух подростков, которые управляли мопедами. Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков

По его данным, за 6 месяцев этого года в городе с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 ДТП, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб.

С участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, в результате 23 ребенка получили травмы.

Согласно ПДД РК мопедом можно управлять с шестнадцатилетнего возраста.