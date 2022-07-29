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Свыше 40 нарушений ПДД за день – самокатчиков и мопедистов штрафуют в Алматы

самокатчиков и мопедистов штрафуют в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы на дорогах проводится отработка по мопедам и электросамокатам. За один день выявлено свыше 40 нарушений ПДД РК, сообщает Zakon.kz.
Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 615 КоАП РК. Также к административной ответственности привлечены родители двух подростков, которые управляли мопедами.Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков

По его данным, за 6 месяцев этого года в городе с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 ДТП, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб.

С участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, в результате 23 ребенка получили травмы.

Согласно ПДД РК мопедом можно управлять с шестнадцатилетнего возраста.

Мопедам разрешено двигаться по велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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