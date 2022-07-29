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31 июля состоятся выборы акимов в сельских округах – Ерлан Карин

31 июля состоятся выборы акимов в сельских округах Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин в Telegram написал, что 31 июля состоятся выборы в 27 сельских округах, а до конца года будут избраны еще 214 глав сел, сообщает Zakon.kz.

Год назад в Казахстане начал действовать механизм прямой выборности сельских акимов. С июля прошлого года уже избраны главы 1093 сельских населенных пунктов.

215 из них – это самовыдвиженцы, 116 вновь избранных руководителей – женщины, – написал государственный советник РК Ерлан Карин.

Он отметил, что корпус сельских акимов обновился на 55,6%, а это 608 новых глав сел. Значительная часть из них никогда прежде не работала на государственной службе. Поддержку сельчан получили учителя, врачи, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств.

Больше всего новых акимов в селах Мангистауской – 77,8% (14 из 18), Карагандинской – 77,2% (61 из 79) и Жамбылской – 71% (51 из 72) областей.

В это воскресенье, 31 июля, состоятся выборы в 27 сельских округах. А до конца года будут избраны еще 214 глав сел. На 2023 и 2024 годы запланированы выборы в 1037 сельских округах. В скором времени планируется также проведение прямых выборов районных акимов. Ерлан Карин

Согласно новой конституционной реформе, акимы областей сегодня назначаются по результатам голосования депутатов маслихатов региона.

Таким образом, по его словам, политическая система страны последовательно трансформируется, в государственное управление внедряются новые инструменты демократии.

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