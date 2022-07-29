Погода в Казахстане: жарко и местами дожди с грозами

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 июля 2022 года. Активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на всю территорию страны, сообщает Zakon.kz.

Ожидаются дожди, на северо-западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока – сильные дожди, град, шквал. Также по республики прогнозируют грозы и усиление ветра. РГП «Казгидромет» В северной половине Акмолинской, на севере, западе Павлодарской, ночью на востоке Костанайской, днем на севере, востоке Карагандинской, в горных районах Жамбылской, днем Жетысуской, Туркестанской, днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет» Днем на большей части Абайской, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара. В Нур-Султане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С. В Алматы – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +28...+30°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +32...+34°С. Читайте также В одном из районов Алматы отключат холодную воду Рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК Магзум Мирзагалиев поздравил новоселов и посетил производственные площадки в Атырау

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