В одном из районов Алматы отключат холодную воду

В Турксибском районе Алматы локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

1 августа с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории микрорайона Жас Канат Турксибского района.

2 августа с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории ул. Баймагамбетова Турксибского района.