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В одном из районов Алматы отключат холодную воду

В одном из районов Алматы отключат холодную воду Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

1 августа с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории микрорайона Жас Канат Турксибского района.

2 августа с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории ул. Баймагамбетова Турксибского района.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по вводу нового водопровода. ГКП «Алматы су»

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Анастасия Стативкина
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