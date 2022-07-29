В одном из районов Алматы отключат холодную воду
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
1 августа с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории микрорайона Жас Канат Турксибского района.
2 августа с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории ул. Баймагамбетова Турксибского района.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по вводу нового водопровода. ГКП «Алматы су»
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