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Какой будет погода в выходные в Казахстане

Какой будет погода на выходных в Казахстане Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 июля – 1 августа 2022 года. Ожидается дождливая, ветреная погода, сообщает Zakon.kz.

По стране ожидаются дожди с грозами и град.

На севере, востоке и юге республики временами пройдут сильные дожди, усилится ветер. РГП «Казгидромет»

На севере ночью столбики термометров опустятся до +7...+12°С, дневные температуры воздуха:

  • на севере +15...+25°С;

  • на западе +30...+35°С;

  • в центре и на востоке страны +20...+28°С;

  • на юге, юго-востоке Казахстана +22...+33°С.

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Казгидромет Казахстан
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