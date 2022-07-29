Какой будет погода в выходные в Казахстане
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 июля – 1 августа 2022 года. Ожидается дождливая, ветреная погода, сообщает Zakon.kz.
По стране ожидаются дожди с грозами и град.
На севере, востоке и юге республики временами пройдут сильные дожди, усилится ветер. РГП «Казгидромет»
На севере ночью столбики термометров опустятся до +7...+12°С, дневные температуры воздуха:
на севере +15...+25°С;
на западе +30...+35°С;
в центре и на востоке страны +20...+28°С;
на юге, юго-востоке Казахстана +22...+33°С.
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