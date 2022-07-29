Дефицита не будет – Актауский битумный завод наращивает производство

По данным Министерства экономики РК, потребность Казахстана в дорожном битуме для строительства и ремонта автодорог на этот год составит около 1,1 миллиона тонн. У страны есть все возможности полностью закрыть эту потребность материалом отечественного производства, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в ходе поездки главы «КазМунайГаза» Магзума Мирзагалиева на Актауский битумный завод.

Напомним, на последнем расширенном заседании правительства в июле президент назвал дефицит материалов для строительства дорог искусственным.

В Казахстане есть все необходимые материалы для строительства дорог. Но потенциал отечественного производства используется не в полной мере. Это искусственно созданный дефицит. В стране три завода по производству битума. Тем не менее, не хватает 200 тысяч тонн битума, – заявил Касым-Жомарт Токаев и призвал активно использовать местные ресурсы для качественного строительства дорог.

Выполнить поручение главы государства готов крупнейший производитель дорожного битума в РК – ТОО «СП «Caspi Bitum», которое сегодня в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область посетил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Актауский завод «Caspi Bitum» по производству дорожного битума работает с 2013 года. Предприятие создано в рамках Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития. Проектная годовая мощность по переработке нефти – 1 млн тонн. В переработке используется особая по своим свойствам нефть с месторождения Каражанбас, позволяющая производить один из лучших в странах СНГ дорожный битум высочайшего качества.

Фото: пресс-служба КМГ

В прошлом году на заводе провели модернизацию и увеличили мощность по выработке окисленного битума. Предприятие производит инновационные продукты: фасованный битум в биг-бегах, сохраняющий высокое качество битума при транспортировке и хранении; модифицированный битум, обладающий улучшенными характеристиками пластичности и стойкости к высоким и низким температурам. Иными словами, такой битум может эксплуатироваться и храниться в любых климатических условиях.

Битум Актауского завода применяется при строительстве практически всех стратегических автодорог республики, включая трассу «Западная Европа – Западный Китай». Завод непрерывно работает в направлении повышения качества продукции, технологических схем, усовершенствования бизнес-процессов. А весной ТОО «СП «Caspi Bitum» подтвердило сертификат соответствия международной системы менеджмента ISO 55001:2014.

По итогам 2021 года произведено свыше 400 тыс. тонн дорожного битума. С начала текущего года с завода было отгружено до 240 тыс. тонн битума.

По данным Министерства экономики РК, потребность страны в дорожном битуме для строительства и ремонта автодорог в текущем году составит порядка 1,1 млн тонн.

Фото: пресс-служба КМГ

В контексте выполнения поручения президента страны глава «КазМунайГаза» поручил ускорить реализацию проекта по увеличению в 1,5 раза мощности завода и в кратчайшие сроки вынести этот вопрос на рассмотрение в соответствующие органы ТОО и КМГ.

Сейчас есть возможность увеличения объемов переработки нефти Актауского битумного завода с 1 млн до 1,5 млн тонн в год. Уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Проект позволит увеличить производство битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год. И. о. гендиректора Атымтай Балтабаев

Магзум Мирзагалиев поручил рассмотреть вопрос по организации дальнейшей реализации фасованного битума в межсезонный период. При этом, подчеркнул глава КМГ, вкупе с нацеленностью на рост производственных показателей необходимо заботиться о социальной стабильности на производстве, улучшать условия труда и уровень благосостояния работников, повышать социальную значимость предприятия в регионе.