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Глава турфирмы, укравшая деньги клиентов, сдалась полиции в Караганде

Директор турфирмы сдалась полиции Фото: Zakon.kz
Директор туристической фирмы в Караганде, обвиняемая в краже денег клиентов, сдалась сотрудникам полиции, сообщает Zakon.kz.

Но клиенты не слишком обрадованы этому факту. По их мнению, женщина сделала это намерено, чтобы избежать наказания, передает КТК.

Несостоявшиеся туристы возмущены тем, что вместо пляжа, они сейчас вынуждены скандалить на улице. Недавно они все получили странное сообщение.

Ваш тур, к сожалению, не состоится. Заявление – я сама пришла, сдалась в полицию, но если меня посадят, то тогда, конечно, ни о каком возврате речи нет. Прошу вас договориться в мирном порядке – в нотариусе или через гражданский суд, что в течение 2-3 лет я вам все верну… Буду ждать вашего ответа, так как его будет читать следователь. Спасибо.

Туристическое агентство «Все включено» работало в Караганде несколько лет. За это время у него появилось множество довольных клиентов, которые всецело ему доверяли. Даже несмотря на то, что туры у фирмы были не из дешевых. Пребывание в Турции обходилось от 500 до 700 тысяч тенге.

Сейчас туристы, которые в самый сезон остались дома, да еще и без денег, обращаются во все инстанции. Но надеяться на хороший исход не приходится.

У нее очень много смягчающих обстоятельств. Я думаю, что она явку с повинной – пришла, проконсультировалась с юристом, – чтобы получить либо минимальное наказание, либо условное. У нее малолетний ребенок, ему вроде как годика нет. Ну, собственно, мать одиночка. Если ее посадят, кто будет заниматься ее ребенком? Андрей Маценко

Офис фирмы закрыт. Поэтому обманутые карагандинцы пришли требовать свои деньги у матери предприимчивой бизнесвумен, на счет которой и отправляли внушительные суммы. Оказалось, у нее полностью отсутствует какое-либо имущество. А близкие о нечестной работе дочери якобы даже не догадывались. Теперь разобраться пытаются в полиции.

Общая сумма ущерба в данный момент составляет 11 миллионов тенге. Сама подозреваемая поясняет о том, что денежные средства нужны были для семейных нужд, в связи с чем были материальные затруднения. Для этого собрала денежные средства путем обмана. Денежные средства взяла, говорит, для семейных нужд. Куда именно потратила, отказывается пояснять. Чеки, ничего не предоставила. Зам. начальника центрального отделения полиции города Караганды Асылбек Сержанов

В полиции пообещали провести тщательное расследование.

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