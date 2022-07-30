20 жилых домов подтопило в Кокшетау из-за ливня

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Пресс-служба ДЧС Акмолинской области сообщила о том, что в Кокшетау в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление дождевыми водами 60 придворовых территорий, передает Zakon.kz.

По указанию начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области был развернут оперативный штаб. Проводятся работы по откачке дождевых вод, а также обследование заявленных адресов для оказания помощи в случае необходимости, – говорится в сообщении. Из 20 подтопленных жилых домов вода откачана пока только из трех. В работах задействованы 40 человек личного состава ДЧС, 10 работников местных исполнительных органов, а также 20 мотопомп, четыре ассенизатора и экскаватор. Всего откачано 6300 кубов воды. Сообщается, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет. Читайте также Мошенник обещал сделать права за 250 тысяч тенге в Туркестанской области Два маршрутных автобуса с пассажирами столкнулись в Уральске Алматинца арестовали в столице на 15 суток за вождение в пьяном виде

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