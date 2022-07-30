В Алматы перекроют движение на пересечении двух проспектов
Фото: Zakon.kz
В Алматы с 30 на 31 июля перекроют движение на пересечении проспектов Райымбека и Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 22:00 30 июля до 07:00 31 июля западная часть, а также с 22:00 31 июля до 07:00 1 августа восточная часть пересечения пр. Назарбаева и Райымбека будут полностью перекрыты.Управление экологии и окружающей среды Алматы
Жителей города и гостей просят корректировать свой маршрут заранее.
Фото: Управление экологии и окружающей среды Алматы
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