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В Алматы перекроют движение на пересечении двух проспектов

В Алматы перекроют движение на двух проспектах Фото: Zakon.kz
В Алматы с 30 на 31 июля перекроют движение на пересечении проспектов Райымбека и Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 22:00 30 июля до 07:00 31 июля западная часть, а также с 22:00 31 июля до 07:00 1 августа восточная часть пересечения пр. Назарбаева и Райымбека будут полностью перекрыты.Управление экологии и окружающей среды Алматы

Жителей города и гостей просят корректировать свой маршрут заранее.

карта перекрытия движения

Фото: Управление экологии и окружающей среды Алматы

 

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Лариса Черненко
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