Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Предприниматель Илон Маск подал ответный иск к Twitter после требования компании купить соцсеть, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал CNBC, документ состоит из 164 страниц.

Иск подан 29 июля, после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

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Телеканал уточняет, что истец попросил суд штата Дэлавер, где будут рассматриваться иски, не распространять подробности поданных документов.

Ранее акционер Twitter Луиджи Криспо, которому принадлежит 5500 акций, через суд потребовал от Маска завершить сделку по покупке компании. Он также просит признать, что бизнесмен нарушил свои фидуциарные обязательства перед акционерами Twitter, и присудить компенсацию за причиненные убытки.

В апреле текущего года Илон Маск обещал приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. Однако 8 июля юристы Маска уведомили ее об отказе от покупки по причине отсутствия достоверной информации о количестве фальшивых аккаунтов.

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Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску. Разбирательства должны завершиться в пятидневный срок. Юристы Маска пытались заблокировать ускоренное рассмотрение иска и настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.

Судье предстоит решить, является ли объяснение Маска о предоставлении неточных данных достаточным поводом для расторжения сделки.