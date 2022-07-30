Неслышащие танцоры из Казахстана завоевали Гран-при ЧМ в США

Танцевальный ансамбль Sensitive из Петропавловска, состоящий из неслышащих артистов, завоевал Гран-при на чемпионате мира в США, сообщает Zakon.kz.

Информацию о событии опубликовало управление культуры Северо-Казахстанской области в соцсетях.

С 22 по 31 июля в американском городе Анахайм, Калифорния, прошел 25-ый Юбилейный Всемирный Чемпионат исполнительских видов искусства. Голливудский формат чемпионата привлекал конкурсантов со всего мира, в котором принимали участие более 3000 участников из 72 стран мира.

Республику Казахстан представляли ребята из Северо-Казахстанской области из Театра бального танца "Sensitive".

Пройдя в полуфинал, участники театра бального танца "Sensitive" показали хорошие результаты, смогли выйти в финал и выиграли Гран-при.

В финале они соревновались с представителями из США, Ирландии, Франции, Австралии, ЮАР, Тайланда, Канады и Германии.

Победителей поздравил аким СКО.