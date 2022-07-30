Неслышащие танцоры из Казахстана завоевали Гран-при ЧМ в США
Информацию о событии опубликовало управление культуры Северо-Казахстанской области в соцсетях.
С 22 по 31 июля в американском городе Анахайм, Калифорния, прошел 25-ый Юбилейный Всемирный Чемпионат исполнительских видов искусства. Голливудский формат чемпионата привлекал конкурсантов со всего мира, в котором принимали участие более 3000 участников из 72 стран мира.
Республику Казахстан представляли ребята из Северо-Казахстанской области из Театра бального танца "Sensitive".
Пройдя в полуфинал, участники театра бального танца "Sensitive" показали хорошие результаты, смогли выйти в финал и выиграли Гран-при.
В финале они соревновались с представителями из США, Ирландии, Франции, Австралии, ЮАР, Тайланда, Канады и Германии.
Победителей поздравил аким СКО.
Это большая победа для всего Казахстана. Каждый житель нашей страны гордится вами. Гран-при - это высокая награда за ваши многолетние старания, любовь к искусству и умение создавать прекрасное. Поздравляю танцоров коллектива "Sensitive" и художественного руководителя Ольгу Ростовщикову с победой! Аким СКО Кумар Аксакалов