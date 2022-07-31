Полтонны кокаина нашли в лондонском порту в коробках с бананами

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании заявило, что полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 млн фунтов стерлингов (48,6 млн долларов) в порту на Темзе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sky News, наркотики были спрятаны в коробках с бананами.

Судно следовало из Колумбии в Нидерланды. По словам операционного менеджера NCA Адама Берри, произошедшее стало большим ударом для наркоторговцев.

Он отметил, в такие крупные поставки обычно вовлечены целые банды, и изъяв такую партию, можно разорвать связь между международными наркокартелями и уличными торговцами.

Общий вес кокаина составил более 500 кг.