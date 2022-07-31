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COVID-19 может стать сезонным заболеванием – врач

коронавирус Фото: Zakon.kz
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что два сценария завершения пандемии. В одном случае коронавирус перейдет в состояние сезонного заболевания, во втором SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время – то есть, из Южного полушария в Северное, передает Zakon.kz.
Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии - разгар зимы. Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна или не закончится, останется ли на лето, – цитирует ТАСС эксперта.

По мнению врача, нужно, чтобы прошло время, тогда станет ясно, стал ли коронавирус сезонным.

Второй, более вероятный вариант развития событий, считает иммунолог, это переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти «хозяина» – носителя в природе. Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится и перестанет защищать, то коронавирус опять выйдет в человеческое сообщество – как существуют чума, Эбола, и множество других природно-очаговых инфекций.

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Елена Беляева
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