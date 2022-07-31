Какие продукты могут привести к инсульту – совет врача

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что к сужению сосудов и потере их эластичности может привести неправильное питание и лишний вес, это грозит скачками артериального давления и может привести к инсульту, передает Zakon.kz.

По мнению специалиста, один из самых опасных факторов, способствующих развитию проблем с сосудами головного мозга, – ожирение. Как правило, набор лишнего веса провоцируют продукты с высоким содержанием сахара.

То есть, по сути, это быстрые углеводы. Это хлебобулочные изделия, все кондитерские изделия, это даже когда человек картофель в избытке употребляет. Отваренные корнеплоды, например, картофель, морковь, свекла, имеют высокий гликемический индекс, поэтому злоупотреблять такими продуктами нельзя, – рассказала врач «Москве 24».

По мнению диетолога, лучше отказаться от сладкой выпечки и газировки и включить в рацион пищу из натуральных продуктов, насыщенных жирными кислотами и растительной клетчаткой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.