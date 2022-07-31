Улица не введена в эксплуатацию – Nissan опрокинулся после ДТП в Нур-Султане

После ДТП в столице один из автомобилей перевернулся, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 31 июля текущего года около 10:25.

Как рассказали в полиции, 53-летний водитель автомобиля Nissan двигался по улице ЕК-35 со стороны Зеленого квартала и на пересечении с улицей Е-305 не уступил дорогу автомобилю Skoda, который двигался навстречу.

От сильного удара Nissan опрокинулся.

В результате ДТП водителя Skoda доставили в больницу и после осмотра врачей отпустили.

Проводится дознание.

В полиции акцентировали внимание на том, что на данный момент улица Е-305 не введена в эксплуатацию.

В связи с застройкой и заселением граждан в целях удобства данный участок дороги открыт. Ранее на пересечении улиц Е-305 и ЕК-32 светофорный объект был подключен к временному питанию, ведутся монтажные работы по подключению светофорного объекта к постоянному источнику питания. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы, а также осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, соблюдая требования ПДД РК.