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Сборная Казахстана по пляжному футболу уступила Турции в игре за третье место

Встреча сборных Казахстана и Турции Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по пляжному футболу в полуфинальном матче Промолиги дивизиона «В» проиграла сборной Турции, сообщает Zakon.kz.

Наша команда уступила со счетом 10:12, передает пресс-служба КФФ.

Из-за полученных травм на поле не смогли выйти Станислав Макагон и Игорь Демешко. Также игру против Турции пришлось пропустить Роману Богданову в связи с большим количеством заработанных желтых карточек.

Первый период остался за сборной Турции – 3:1. Уже к третьей минуте соперник забил два гола. Спустя четыре минуты игрок казахстанской команды Тимур Ершин сделал счет 2:1. За две минуты до конца первого периода Турция увеличила преимущество – 3:1.

В начале второго периода турки забили четвертый мяч, на что сборная Казахстана ответила двумя голами – отличились Тимур Ершин и Виталий Тюльпа.

За пять минут до окончания второй «двенадцатиминутки» Казахстан остался в меньшинстве – Ажикенов, получив второе предупреждение, был удален с поля. Второй период также закончился победой турков – 6:4.

В третьем тайме было забито еще 12 голов от обеих команд. Итоговый счет – 12:10 в пользу турецких футболистов.

Турция – Казахстан – 12:10 (3:1, 3:3, 6:6)

Игра проходила в Молдове.

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