Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алжир готов присоединиться к БРИКС

Алжир в БРИКС Фото: pixabay
Сейчас в экономическое объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Существует вероятность вступления в организацию Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Турции и Египта, сообщает Zakon.kz.

Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун, сообщает РИА Новости.

У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации.Абдельмаджид Теббун

В июле о готовности в ближайшей перспективе подать заявку на членство в этом форуме рассказал посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

Глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь ранее сообщал, что «в двери БРИКС стучат‎»‎: в том числе и Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.

Читайте также

Миссия под эгидой НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться

ЕК приветствовала решение Косово отсрочить запрет на сербские документы

В Болгарии сгорел склад боеприпасов откуда поставлялось оружие в Украину

Данияр Кунафин
Алжир
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Устроили драку
«Казахский Титан» и «Иранский Халк» подрались на взвешивании
Американгец выиграл 1,28 млрд долларов
Американец выиграл в лотерею 1,28 млрд долларов
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
тренер
Али Алиев отказался менять гражданство ради карьеры – СМИ
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе
Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления