Сейчас в экономическое объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Существует вероятность вступления в организацию Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Турции и Египта, сообщает Zakon.kz.

Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун, сообщает РИА Новости.

У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации. Абдельмаджид Теббун

В июле о готовности в ближайшей перспективе подать заявку на членство в этом форуме рассказал посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

Глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь ранее сообщал, что «в двери БРИКС стучат‎»‎: в том числе и Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.