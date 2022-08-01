Потребителям Казахстана вернут более 489 млн тенге за отопление
По информации ведомства, возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года).
Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Казахстана субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.
Таким образом, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС:
по Алматы – 40 935 520 тенге;
по Нур-Султану – 1 755 990 тенге;
по Шымкенту – 27 698 240 тенге;
по Алматинской области – 9 284 560 тенге;
по Акмолинской области – 20 338 930 тенге;
по Атырауской области – 8 275 780 тенге;
по Актюбинской области – 20 185 000 тенге;
по Восточно-Казахстанской области – 186 251 070 тенге;
по Жамбылской области – 16 585 480 тенге;
по Западно-Казахстанской области – 786 580 тенге;
по Карагандинской области – 81 306 480 тенге;
по Костанайской области – 4 449 030 тенге;
по Кызылординской области – 38 824 760 тенге;
по Павлодарской области – 3 138 510 тенге;
по Северо-Казахстанской области – 26 648 420 тенге;
по Туркестанской области – 3 485 900 тенге.
При этом для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.