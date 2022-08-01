Потребителям Казахстана вернут более 489 млн тенге за отопление

Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану, передает Zakon.kz

По информации ведомства, возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года).

Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Казахстана субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС:

по Алматы – 40 935 520 тенге;

по Нур-Султану – 1 755 990 тенге;

по Шымкенту – 27 698 240 тенге;

по Алматинской области – 9 284 560 тенге;

по Акмолинской области – 20 338 930 тенге;

по Атырауской области – 8 275 780 тенге;

по Актюбинской области – 20 185 000 тенге;

по Восточно-Казахстанской области – 186 251 070 тенге;

по Жамбылской области – 16 585 480 тенге;

по Западно-Казахстанской области – 786 580 тенге;

по Карагандинской области – 81 306 480 тенге;

по Костанайской области – 4 449 030 тенге;

по Кызылординской области – 38 824 760 тенге;

по Павлодарской области – 3 138 510 тенге;

по Северо-Казахстанской области – 26 648 420 тенге;

по Туркестанской области – 3 485 900 тенге.

При этом для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.