Незаконный майнинг: ОПГ поставила на счетчик IT-специалиста
На территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проведена совместная спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы. Всего задержано 23 человека. Представитель МВД РК Актоты Боранова
Участники преступной группы из числа бывших осужденных и криминально-ориентированных лиц, добавила она, занимались выбиванием долгов, вымогательством, а также покровительством лиц, занимающихся незаконным майнингом, в том числе с применением оружия.
За счет деятельности подконтрольных им незаконных майнинговых ферм на территории Талгарского района Алматинской области преступники получали ежемесячную прибыль в размере 300-500 тыс. долларов. При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано семь членов преступной группы. Преступниками был поставлен на криминальный «счетчик» 36-летний специалист в сфере IT-технологий, которого они угрозами и шантажом принуждали организовывать работу майнинговых ферм. Актоты Боранова
Представитель МВД РК также отметила, что при проведении оперативных комбинаций по установлению местонахождения незаконно хранящегося оружия были задержаны три члена группы, один из которых военнослужащий.
У них были изъяты автомат АКСУ, 60 патронов и пистолеты марки Stalker и RETAY. В результате обысков оперативниками изъяты вещественные доказательства и орудия преступлений, черная бухгалтерия, а также более шести тысяч наименований оборудования для работы майнинговых ферм на общую сумму около 7 млн долларов, пистолет Макарова, а также три комплекта подложных автомобильных номеров.