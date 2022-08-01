Незаконный майнинг: ОПГ поставила на счетчик IT-специалиста

Представитель МВД РК Актоты Боранова на брифинге в ведомстве озвучила детали задержания членов организованной преступной группы, которые покровительствовали лицам, занимающимся незаконным майнингом, передает корреспондент Zakon.kz.

На территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проведена совместная спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы. Всего задержано 23 человека. Представитель МВД РК Актоты Боранова

Участники преступной группы из числа бывших осужденных и криминально-ориентированных лиц, добавила она, занимались выбиванием долгов, вымогательством, а также покровительством лиц, занимающихся незаконным майнингом, в том числе с применением оружия.

За счет деятельности подконтрольных им незаконных майнинговых ферм на территории Талгарского района Алматинской области преступники получали ежемесячную прибыль в размере 300-500 тыс. долларов. При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано семь членов преступной группы. Преступниками был поставлен на криминальный «счетчик» 36-летний специалист в сфере IT-технологий, которого они угрозами и шантажом принуждали организовывать работу майнинговых ферм. Актоты Боранова

Представитель МВД РК также отметила, что при проведении оперативных комбинаций по установлению местонахождения незаконно хранящегося оружия были задержаны три члена группы, один из которых военнослужащий.