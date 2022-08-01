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Появились подробности задержания супругов-наркодилеров в Нур-Султане

супругов задержали при попытке продать наркотики в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве озвучила подробности задержания супругов, организовавших работу интернет-магазина по реализации наркотиков в особо крупном размере на территории Нур-Султана, передает корреспондент Zakon.kz.
Столичными полицейскими пресечена работа интернет-магазина в мессенджере Telegram, через который «семейным подрядом» реализовывались наркотики в особо крупном размере на территории столицы. Представитель МВД Актоты Боранова

По ее словам, интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге социальных сетей. А после установления личности администратора сайта ими было организовано наблюдение за ним, чтобы определить все возможные связи с поставщиками и закладчиками наркотиков.

Задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков. В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленных к продаже. Наркотики для конспирации при возможном задержании были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля. Одновременно на квартире была задержана сожительница наркоторговца, которая участвовала в распространении наркотиков как администратор сайта.Актоты Боранова

Всего, по данным МВД, при обыске по месту жительства было изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса.

К вещественным доказательствам приобщены также найденные на месте электронные весы, упаковочная тара, мерные ложки – все, что необходимо для расфасовки наркотиков.

В результате одновременных задержаний у супругов изъято более 3 кг синтетического наркотика мефедрона и 260 г смолы каннабиса. На улицы города удалось не допустить более 10 тысяч доз наркотиков. Представитель МВД РК

В настоящее время, добавила она, установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 297, ч. 3 Уголовного кодекса РК «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Актоты Боранова

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