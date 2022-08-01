Четыре человека в Алматинской области пострадали в ДТП с участием трактора
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Авария произошла утром 29 июля в Енбекшиказахском районе на трассе Алматы – Шелек – Хоргос, передает Zakon.kz.
Как сообщили в департаменте полиции региона, 64-летний водитель Mercedes-Benz на 100-м км трассы влетел в трактор марки «Белорусь».
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Настоятельно просим водителей не пренебрегать правилами дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Зачастую большая часть дорожных происшествий происходит из-за несоблюдения ПДД. Отметим, что в каникулярный период и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. Как правило, возрастает риск совершения ДТП, в том числе с самыми трагичными последствиями. Командир БПП УМПС ДП Алматинской области Нуржан Устемиров
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