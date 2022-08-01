Четыре человека в Алматинской области пострадали в ДТП с участием трактора

Авария произошла утром 29 июля в Енбекшиказахском районе на трассе Алматы – Шелек – Хоргос, передает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, 64-летний водитель Mercedes-Benz на 100-м км трассы влетел в трактор марки «Белорусь».

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области