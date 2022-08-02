Названа «хорошая формула», чтобы обезопасить себя от COVID-19

В ряде стран фиксируется рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По мнению психолога, руководителя «Психологического центра» Сергея Ланга, возможную волну COVID-19 люди встретят уже не с тем настроем, что в минувшие годы, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik он высказал такое мнение, что изначально люди, в том числе россияне, относились к КВИ с большой опаской, так как «вирус был чем-то новым, неизвестным, а любая неизвестность – это главный объект страха».

За эти два года значительная часть людей переболела или привилась от COVID-19, поэтому у нас наступило принятие. Мы приняли, что коронавирус иногда будет возвращаться в нашу жизнь, а иногда уходить из нее. Как специалист, который работает с большим количеством людей, я могу сказать, что тревожность спала. Сергей Ланг

По словам психолога, людей, в том числе в России, «уже не трясет при упоминании коронавируса».

Спад тревожности – это хорошо. Тревожное состояние всегда негативно влияет на работу нашей иммунной системы. Чем больше человек тревожится, тем у него ниже иммунитет, соответственно, выше риск заболеть. Если люди следуют противоэпидемическим правилам, соблюдают гигиену, используют антисептики и при этом сохраняют бодрое состояние духа, то это хорошая формула, которая поможет обезопасить себя от болезни. Сергей Ланг

Также специалист отметил, что вакцинация – это единственная эффективная защита от любого штамма коронавирусной инфекции, поэтому необходимо следовать графикам иммунизации.