Правила присуждения премии «Лучший научный работник» изменятся в Казахстане

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в правила присуждения ежегодной премии «Лучший научный работник», сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в ежегодном конкурсе участвуют граждане Казахстана, являющиеся штатными научными работниками организации высшего или послевузовского образования, научной организации.

Претенденты на присуждение премии оцениваются по следующим показателям оценки научных достижений:

наличие ученой степени, признанной в РК;

наличие ученого звания, присвоенного уполномоченным органом;

руководство научными проектами и программами по выбранному научному направлению;

наличие и качество научных результатов по выбранному научному направлению (статьи или обзоры в рецензируемых журналах, отечественные и зарубежные монографии, главы в монографиях, патенты и т.д.);

наличие статей в престижных международных рецензируемых журналах по выбранному научному направлению в соавторстве с ведущими зарубежными учеными;

преподавание одной или нескольких дисциплин в ОВПО за последний год;

подготовка кадров, которым присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

влияние результатов научных исследований на экономику, общество, здоровье, культуру, управление страной, государственные услуги, производство, образование, окружающую среду и др.;

общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований.

Показатели оценки научных достижений претендента на присуждение премии определяются специально созданной комиссией. Показатели оценки обеспечивают объективность, основываются на научно обоснованных фактах, методиках или международном опыте.

При этом ее члены не должны принимать участие в работе комиссии, если у них имеется конфликт интересов.

Указывается, что при представлении претендентом недостоверных сведений секции представляют в комиссию предложение об исключении его из списка претендентов с письменным обоснованием. По решению комиссии исключенный претендент не допускается к участию в конкурсах на звание «Лучший научный работник» и «Лучший преподаватель вуза» в течение следующих трех лет.

В правила также добавлен пункт об обжаловании решений комиссии. Это можно сделать в течение одного дня после официального опубликования предварительных результатов конкурса путем подачи жалобы в апелляционную комиссию.

На этапе обжалования изменения в сведениях о научных достижениях и подтверждающих документах не допускаются.

По результатам рассмотрения заявления в течение пяти рабочих дней комиссия публикует мотивированный ответ через информационную систему.

Согласно правилам, премия не присуждается одному и тому же лицу более одного раза в течение 10 последующих лет. Также обладатели звания «Лучший преподаватель вуза» за последние 10 лет не участвуют в данном конкурсе.

Сейчас этот срок составляет пять лет.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 15 августа.