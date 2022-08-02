Жесткое ДТП с участием мопедиста попало на видео в Алматы

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространяют видео, на кадрах которого водитель мопеда жестко врезается в стоявший по крайней правой полосе проезжей части автомобиль. Страшные кадры ДТП были сняты в Алматы, передает Zakon.kz.

Кадры с места аварии опубликовали в одном из telegram-каналов. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции. 30 июля около 11:50 водитель..., управляя мопедом китайского производства без госномеров, двигался по пр. аль-Фараби в восточном направлении и из-за несоблюдения дистанции допустил наезд на автомашину марки Mitsubishi. Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов По его данным, в результате ДТП водитель мопеда с травмами доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района. Олжас Шарипов Читайте также «Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете Стали известны детали гибели акима в Атырауской области Экологи определили, почему горит вода у дачников в Петропавловске

Следите за новостями zakon.kz в: