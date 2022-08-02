Жесткое ДТП с участием мопедиста попало на видео в Алматы
Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространяют видео, на кадрах которого водитель мопеда жестко врезается в стоявший по крайней правой полосе проезжей части автомобиль. Страшные кадры ДТП были сняты в Алматы, передает Zakon.kz.
Кадры с места аварии опубликовали в одном из telegram-каналов.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.
30 июля около 11:50 водитель..., управляя мопедом китайского производства без госномеров, двигался по пр. аль-Фараби в восточном направлении и из-за несоблюдения дистанции допустил наезд на автомашину марки Mitsubishi.Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов
По его данным, в результате ДТП водитель мопеда с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Материал находится в производстве УП Бостандыкского района.Олжас Шарипов
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