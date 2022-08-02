Утверждены санэпидтребования к бассейнам, баням и хостелам

Приказом Министерства здравоохранения от 26 июля 2022 года утверждены санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения, сообщает Zakon.kz.

Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие объекты коммунального назначения: объекты, оказывающие гостиничные услуги, бани и сауны, купально-плавательные бассейны, аквапарки, прачечные, химчистки, объекты по оказанию косметических и парикмахерских услуг населению, спортивно-оздоровительные и культурно-зрелищные объекты, места массового отдыха, общественные туалеты.

К примеру, говорится, что аквапарки размещаются на обособленной территории в жилой, парковой или рекреационной зоне.

В состав помещений бассейна входят: мужские и женские раздевальные, душевые, санитарные узлы, бытовые помещения для персонала, уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя планировка помещений бассейна должна обеспечивать последовательность продвижения посетителей в порядке раздевалка – душевая – бассейн.

Раздевалки оборудуются индивидуальными шкафами для хранения одежды и скамейками.

Материалы покрытия обходных дорожек, дна чаши бассейна должны обеспечивать возможность их очистки и дезинфекции, быть устойчивыми к воздействию применяемых химических реагентов и дезинфицирующих средств.

В бассейнах применяется рециркуляционная или проточная система обмена воды или полная смена воды по мере необходимости или по показателям производственного контроля с одновременной дезинфекцией бассейна.

В спортивно-оздоровительных бассейнах используется рециркуляционная система смены воды, в малых бассейнах с объемом не более 70 кубических метров используется непрерывный проток воды.

При рециркуляционном обмене вода очищается, обеззараживается с непрерывным добавлением свежей водопроводной воды не менее 10% в расчете на каждые 8 часов работы бассейна.

Вода, подаваемая в чаши бассейна, подвергается обеззараживанию (хлорирование, бромирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение или аналогичные методы обеззараживания).

Реагенты, материалы, контактирующие с водой, могут применяться только при наличии документов о качестве и безопасности.

Дезинфекция чаши бассейна проводится после слива воды и механической чистки методом двукратного орошения дезинфицирующими средствами. Смыв раствора активного хлора производится теплой водой не ранее чем через один час после его нанесения.

Ежедневная уборка помещений и чаши бассейна проводится в конце рабочего дня, если потребуется – в перерывах между сменами. Одновременно с уборкой помещений осуществляется дезинфекция обходных дорожек, пола, скамеек, ковриков, дверных ручек, поручней, лежаков, кругов.

Посетители бассейна должны использовать купальный костюм (плавки, купальник), сменную обувь из влагостойких материалов, полотенце, резиновую шапочку (для предотвращения засорения волосами воды ванн бассейнов), перед выходом в зал бассейна принимать душ.

Хостелы

Что касается гостиниц и хостелов, то их проектирование и размещение допускается в отдельно стоящих зданиях, а также в составе многофункциональных зданий, многоквартирных жилых домов при условии выполнения отдельного входа, за исключением размещения жилых помещений в подвальных и цокольных этажах.

В номерах гостиниц должны быть предусмотрены санитарные узлы, гардеробные, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Хостелы же обеспечиваются санитарными узлами из расчета не менее одной туалетной кабины, одного умывальника и не менее одной душевой кабины на 15 человек.

Предусматривается, что в хостеле оборудуются столовые, кухни, комнаты для приема и приготовления пищи методом самообслуживания, которые оснащают оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой, емкостями для хранения продуктов и моющими средствами.

При этом размещение помещений общественного назначения смежно с жилыми помещениями не предусматривается.

На жилых этажах гостиниц категорий 1 звезда – 2 звезды и хостелов допускается устройство помещений общественного назначения (баров, кафе, буфетов, телевизионных гостиных, помещений для деловых встреч, детских комнат и аналогических помещений общественного назначения), при условии шумозащиты жилых помещений согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В жилых комнатах или номерах обеспечивается кондиционирование воздуха. При отсутствии систем кондиционирования в здании гостиницы оборудуется приточно-вытяжная вентиляция.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2022 года.