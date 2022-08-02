Тело пастуха с лошадью нашли в Алматинской области
Фото: скриншот видео
В Алматинской области близ села Енбекши в русле канала обнаружено тело мужчины с лошадью, передает Zakon.kz.
Видео с места опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции, 1 августа в Талгарском районе в русле водного канала близ села Енбекши обнаружено тело всадника с лошадью.
Погибший мужчина является 53-летним местным жителем, который занимался выпасом скота. На теле потерпевшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что всадник вместе лошадью был унесен водным потоком и погиб.Пресс-служба ДП Алматинской области
В этой связи, как отметили в областной полиции, «факт официально зарегистрирован как несчастный случай».
Тем не менее стражами порядка организованы проверочные мероприятия для более тщательного выяснения всех обстоятельств гибели потерпевшего.Пресс-служба ДП Алматинской области
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