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Тело пастуха с лошадью нашли в Алматинской области

в Талгарском районе в русле водного канала близ села Енбекши обнаружено тело всадника с лошадью Фото: скриншот видео
В Алматинской области близ села Енбекши в русле канала обнаружено тело мужчины с лошадью, передает Zakon.kz.

Видео с места опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции, 1 августа в Талгарском районе в русле водного канала близ села Енбекши обнаружено тело всадника с лошадью.

Погибший мужчина является 53-летним местным жителем, который занимался выпасом скота. На теле потерпевшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что всадник вместе лошадью был унесен водным потоком и погиб.Пресс-служба ДП Алматинской области

В этой связи, как отметили в областной полиции, «факт официально зарегистрирован как несчастный случай».

Тем не менее стражами порядка организованы проверочные мероприятия для более тщательного выяснения всех обстоятельств гибели потерпевшего.Пресс-служба ДП Алматинской области

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