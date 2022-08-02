Насколько базовая станция сотовой связи безопасна для человека

Установка и ввод базовой станции сотовой связи в эксплуатацию – длительный и подконтрольный процесс, который регулируется жесткими правилами на законодательном уровне Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает Zakon.kz.

Основным требованием к размещению базовых станций на любых зданиях и сооружениях является обеспечение предельно допустимых уровней электромагнитного поля как в помещении, так и на территории (не более 10 МкВт/кв. см).

Антенны базовой станции размещаются на уже существующих постройках любого типа и на специально сооружаемых мачтах. Для обеспечения мобильной связи антенны базовых станций направляются таким образом, чтобы основная электромагнитная энергия от них была собрана в тонком луче и не пересекалась с близлежащими домами.

Электромагнитную энергию излучает не вся базовая станция сотовой связи, а только ее антенны. И они не излучают постоянную мощность 24 часа в сутки. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Мощность базовых станций зависит от одновременно разговаривающих или пользующихся мобильным интернетом людей в зоне действия этой базовой станции. Ночью уровень электромагнитного излучения практически равен нулю.