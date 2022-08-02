Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

1680 платных парковочных мест демонтировано в Нур-Султане

В столице демонтировано 1680 платных парковочных мест Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане демонтировано 1680 платных парковочных мест. Локации были пересмотрены ТОО «Парковочное пространство Астаны» по поручению акимата города, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, платные парковки исключены из 55 земельных участков, которые были расположены вблизи социальных и других объектов, передает пресс-служба столичного акимата.

К примеру, в районе Сарыарка убрано 860 платных парковочных мест, в районе Алматы – 325, в районе Байконыр – 107, в Есильском районе – 388.

Стоит отметить, что участки, где расположены платные парковочные места, находятся в собственности города. Проект является частью транспортной стратегии города, позволяет решить проблему с дефицитом парковочных мест, регулирует автомобильный трафик, способствует повышению уровня безопасности пешеходов и др. Главная цель проекта – повышение пропускной способности улиц и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Как отмечает ТОО «Парковочное пространство Астаны», мировая практика доказала, что эффективные системы управления парковками на 40-50% снижают загруженность парковочных пространств, на 20-30% уменьшают нагрузку на дорожную сеть и, самое главное, сокращают число нарушений правил дорожного движения до 70% в проблемных районах города.

Уровень загруженности центральных районов Нур-Султана до открытия платных парковок составлял 150-175%. Оборачиваемость нерегулируемых парковок в будни составляла всего один-два автомобиля – это демонстрирует, что автолюбители злоупотребляли бесплатными парковочными местами, надолго оставляя свои автомобили, порой на целый день или даже на несколько суток, тем самым затрудняя передвижение для других участников. Сегодня ситуация значительно лучше, чем три-четыре года назад.

При этом 10% парковочных мест предназначены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Для всех остальных граждан, не подходящих под льготные категории, парковка в платных зонах бесплатна ежедневно после 20:00, а также в выходные и праздничные дни.

Читайте также

Председателем Комитета труда и соцзащиты МТСЗН РК назначен Толеген Оспанкулов

Dota 2: что ожидать от встречи чемпионов в США

Пригородный поезд Алматы-2 – Казыбек-бек возобновит курсирование

Константин Вноровский
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
ЖК Кадам Алматы снос
Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы
аренда жилья в Казахстане
Почему растут цены на аренду жилья в Казахстане
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления