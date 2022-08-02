1680 платных парковочных мест демонтировано в Нур-Султане

В Нур-Султане демонтировано 1680 платных парковочных мест. Локации были пересмотрены ТОО «Парковочное пространство Астаны» по поручению акимата города, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, платные парковки исключены из 55 земельных участков, которые были расположены вблизи социальных и других объектов, передает пресс-служба столичного акимата.

К примеру, в районе Сарыарка убрано 860 платных парковочных мест, в районе Алматы – 325, в районе Байконыр – 107, в Есильском районе – 388.

Стоит отметить, что участки, где расположены платные парковочные места, находятся в собственности города. Проект является частью транспортной стратегии города, позволяет решить проблему с дефицитом парковочных мест, регулирует автомобильный трафик, способствует повышению уровня безопасности пешеходов и др. Главная цель проекта – повышение пропускной способности улиц и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Как отмечает ТОО «Парковочное пространство Астаны», мировая практика доказала, что эффективные системы управления парковками на 40-50% снижают загруженность парковочных пространств, на 20-30% уменьшают нагрузку на дорожную сеть и, самое главное, сокращают число нарушений правил дорожного движения до 70% в проблемных районах города.

Уровень загруженности центральных районов Нур-Султана до открытия платных парковок составлял 150-175%. Оборачиваемость нерегулируемых парковок в будни составляла всего один-два автомобиля – это демонстрирует, что автолюбители злоупотребляли бесплатными парковочными местами, надолго оставляя свои автомобили, порой на целый день или даже на несколько суток, тем самым затрудняя передвижение для других участников. Сегодня ситуация значительно лучше, чем три-четыре года назад.

При этом 10% парковочных мест предназначены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Для всех остальных граждан, не подходящих под льготные категории, парковка в платных зонах бесплатна ежедневно после 20:00, а также в выходные и праздничные дни.